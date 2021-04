Brusaferro: incidenza del Covid ancora alta, decrescita lenta

Milano, 2 apr. (askanews) - "L'incidenza della malattia - ha aggiunto Brusaferro - è ancora molto elevata, e comunque lontana da soglia di sicurezza (50 nuovi casi ogni 100mila abitanti), la curva mostra una decrescita lenta e un forte sovraccarico dei servizi ospedalieri, e questo da una parte è un segnale che le misure funzionano, ma anche che occorre ancora grande vigilanza per portare il contagio su livelli più contenuti". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro nella conferenza stampa sull'analisi del monitoraggio regionale sul Covid-19.Le terapie intensive, ha aggiunto Brusaferro, sono "saturate da pazienti Covid nel 41% dei casi rispetto al 39% della settimana scorsa. Crescono le percentuali sia in terapia intensiva, sia in reparti di area medica".