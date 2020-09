Camorra, sequestrati 14 ristoranti dei clan a Roma: 13 arresti

Milano, 29 set. (askanews) - A Roma sono stati sequestrati 14 ristoranti finiti nelle mani del clan dei Moccia, storica organizzazione di camorra di Afragola.L'operazione dei carabinieri di Roma, coordinata dalla Dda, coinvolge locali del centro, in alcuni casi gestiti dalla camorra grazie ad intestazioni fittizie. Scoperta anche una esrtorsione per 300mila euro e sequestrato un patrmionio di 4 milioni di euro. 13 le persone arrestate fra cui Angelo e Luigi Moccia, a capo dell'omonimo clan camorristico."Grazie a Dda e carabinieri" ha scritto in un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi, ringraziamenti a cui si è unito il presidente di Regione Nicola Zingaretti parlando di "un duro colpo" alla criminalità che cerca di inquinare l'economia del territorio.