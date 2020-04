Coronavirus, a Bergamo un contingente di medici norvegesi

Bergamo, 9 apr. (askanews) - Un contingente sanitario norvegese, composto da medici einfermieri destinati ad operare prevalentemente all'ospedale di Seriate (Bg) per l'emergenza Covid-19, è arrivato nel pomeriggio dell'8 aprile 2020 all'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio con un volo della compagnia aerea SAS partito da Oslo.Ad accogliere il team, una delegazione della Regione Lombardia, con il Sottosegretario con delega ai Rapporti con le Delegazioni Internazionali, Alan Christian Rizzi e gli assessori regionali Claudia Maria Terzi e Lara Magoni che hanno sottolineato come "l'arrivo a Bergamo del team norvegese sia "un attestato di amicizia che rinsalda la stima reciproca e che arriva in un momento di grande bisogno".L'arrivo e il trasferimento dei medici sono stati coordinati da Regione Lombardia e Protezione Civile. Le operazioni di assistenza aeroportuali, invece, sono state garantite dal personale di SACBO e BIS (Bgy International Services).