Coronavirus, appello di Liliana Segre agli over 80: vaccinatevi

Milano, 18 feb. (askanews) - "Credo molto nella vaccinazione, una cosa che ho sempre seguito in tutta la vita, fin da bambina. Per me non è niente di nuovo, ma mi sembra questa volta, contro un nemico invisibile contro il quale abbiamo poche armi" che sia "una grande opportunità a cui tutti dobbiamo rispondere, grati che si possa fare". Lo ha detto Liliana Segre, senatrice a vita 90enne, in un video appello pubblicato per convincere tutti i 726.000 lombardi con più di 80 anni a vaccinarsi contro il Coronavirus. Nel video la senatrice invita ad "andare con fiducia a questo incontro perché sarà l'unico modo che ognuno di noi ha per combattere questo nemico". Segre è stata vaccinata presso l ospedale Fatebenefratelli di Milano. Ad accoglierla il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e la vicepresidente ed assessore al Welfare, Letizia Moratti.