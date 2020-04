Coronavirus, Boccia: Rsa "ossessione" quotidiana del governo

Milano, 9 apr. (askanews) - "Ho raccolto dai sindaci l'appello drammatico al governo diessere vicini alle Rsa. È stata un'ossessione quotidiano da parte del governo di informarsi se nelle Rsa c'era bisogno di medici e infermieri e anche di Oss, operatori sanitari". Lo ha dichiarato a Milano il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia."Lo ribadiamo perché sono i luoghi della massima debolezza - ha aggiunto il ministro - perché c'è un alto numero di anziani e in quei luoghi inevitabilmente i focolai possono espoldere sempre, da un momento all'altro. Abbiamo fatto la stessa proposta e lastessa richiesta alle Regioni, di chiedere attraverso le Asl di monitorare le carceri le carceri tutte, perché se ci fosse bisogno di inviare medici e infermieri volontari nelle carceri,il governo è pronto a farlo in tempo reale, ovviamente le Regioni devono segnalare le urgenze e le priorità".