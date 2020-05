Coronavirus, Fase 2: abbraccio all'Italia delle Frecce tricolori

Milano, 25 mag. (askanews) - Da Trento a Milano passando per Codogno e Lodi fino all'atterraggio alla base aerea di Cameri, il 25 maggio 2020 la Pattuglia acrobatica nazionale "Frecce Tricolori" sorvola le zone d'Italia più colpite dalla pandemia di Covid-19.Un vero e proprio #AbbraccioTricolore regalato dal Ministero della Difesa e dall'Aeronaurtica Militare agli italiani e sottolineato dagli applausi e dalle centinaia di foto e video degli stessi cittadini (da cui sono state tratte questi filmati) che in poco tempo hanno invaso i social network.Particolarmente suggestivo il passaggio sulla città e sul Duomo di Milano.Il tour durerà 5 giorni durante i quali la pattuglia aerea ai comandi del tenente colonnello Gaetano Farina (Pony 0) e guidata dal capoformazione, maggiore Stefano Vit, toccherà tutta l'Italia da nord a sud e le isole, in varie tappe, fino ad arrivare a Roma il 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica italiana.