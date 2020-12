Coronavirus, Gino Strada a Crotone per sopralluogo all'ospedale

Crotone, 1 dic. (askanews) - Il fondatore di Emergency, Gino Strada è arrivato a Crotone, in Calabria e ha effettuato un sopralluogo all'ospedale tendato per pazienti Covid da 20 posti letto allestito da Esercito e Protezione civile davanti all'ospedale cittadino e che sarà gestito proprio dall'associazione umanitaria.La verifica della struttura, costruita per alleviare la pressione sull'ospedale di Crotone, è durata circa mezz'ora. Strada si è fermato a lungo a parlare con il responsabile del reparto Covid dell'ospedale, Gaetano Mauro è stato accompagnato nel suo giro dal direttore generale ad interim dell'Azienda sanitaria locale, Francesco Masciari e dal direttore sanitario dell'ospedale, Lucio Cosentino.Per l'emergenza Covid in Calabria, Emergency è a disposizione anche per la gestione dei pazienti positivi al Covid-19, sempre in collaborazione con Protezione Civile e autorità sanitarie regionali, sia a livello ospedaliero sia territoriale.Prosegue inoltre il lavoro dell'Ambulatorio di Polistena, situato in uno stabile confiscato alla 'ndrangheta, dove vengono curate le fasce più fragili della popolazione che non hanno accesso alle cure.A Polistena, Emergency effettua anche i tamponi antigenici rapidi e gratuiti per la popolazione più vulnerabile del territorio, in collaborazione con il Comune.