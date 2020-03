Coronavirus, i consigli del cast del film "Contagion"

Milano, 30 mar. (askanews) - I consigli su come affrontare il coronavirus direttamente dal cast del film "Contagion", pellicola del 2011 di Steven Soderbergh che racconta la cronaca di una pandemia mondiale, dall'esordio di un nuovo virus in Cina, con l'esplosione di morti e contagi in tutto il mondo, alla lotta dell'Oms e degli scienziati fino alla scoperta del vaccino. Oggi gli stessi dottori che sono stati usati come consulenti durante il film, hanno chiesto al cast di diffondere alcune importanti informazioni."Nel film Contagion interpretavo un'epidemiologa che prova a fermare la diffusione di un virus, per prepararmi al ruolo ho incontrato i migliori esperti di salute pubblica del mondo e una delle cose più importanti che mi hanno detto è stata: lavati le mani come se da quello dipendesse la tua vita".Matt Damon, che nel suo video invita a mantenere la prassi della "distanza sociale" , interpretava un uomo apparentemente immune:"Quello era un film, questa la vita reale: non ho nessun motivo per credere di essere immune al Covid 19. E nemmeno tu. Non importa quanto giovane tu sia. È un virus nuovo e bisogna dare tempo ai nostri corpi e ai nostri dottori per studiarlo".Laurence Fishburne in "Contagion" è un dottore del centro per il controllo delle malattie: "Finché non avremo una cura, voi potete esserlo. Per le persone con cui vivete, per le persone che amate. Possiamo sconfiggerlo, insieme".Jennifer Ehle è la scienziata che cerca il vaccino. "Nel video spiega che per un vaccino ci vorranno almeno fra i 16 e i 18 mesi perché la parte di test, in cui si verifica che il vaccino sia sicuro ed efficace, è molto lunga".Nel film alla fine, grazie agli sforzi di tutti, il vaccino viene trovato.