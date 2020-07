Coronavirus, lieve aumento della curva dei contagi in Italia

Milano, 2 lug. (askanews) - Al 2 luglio 2020, il Ministero della Salute ha dichiarato 201 nuovi casi accertati di positività al Coronavirus Sars-Cov2, come sempre la maggior parte dei quali, 98, sono in Lombardia pari al 49% del totale.Gli attualmente positivi nel Paese sono 15.060, 30 i decessi per Covid-19 nelle ultime 24 ore.Insomma, la pandemia di Covid-19 è tutt'altro che finita e il virus circola ancora e tanto nel nostro Paese, anche se l'Italia, assieme alla Spagna, ha ricevuto il plauso dell'Organizzazione mondiale della Sanità per come ha gestito la fase più acuta dell'emergenza."A marzo, Italia e Spagna sono state l'epicentro della pandemia. Al culmine dell'epidemia la Spagna ha avuto quasi 10mila casi al giorno e l'Italia ne ha avuti più di 6.500 - ha scritto su twitter il numero 1 dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus - entrambi hanno messo sotto controllo le loro epidemie di Covid-19 con un mix di leadership, umiltà, partecipazione attiva di ogni membro della società e un approccio globale. Entrambi i Paesi hanno affrontato una situazione scoraggiante, ma la hanno ribaltata".