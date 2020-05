Coronavirus: malato grave in Guinea, è rientrato a Palermo

Milano, 7 mag. (askanews) -È atterrato all'aeroporto di Palermo l'aereo militare messo a disposizione dal Governo italiano con a bordo Jesus Jaime Mba Obono, informatico originario della Guinea Equatoriale e con nazionalità italiana, da giorni ricoverato in terapia intensiva in condizioni critiche dopo avere contratto il coronavirus.L'uomo, sposato con una palermitana, è molto impegnato anche nel sostegno delle comunità d'Africa.Il velivolo dell'Aeronautica militare attrezzato per il biocontenimento, è stato messo a disposizione, su richiesta del ministero degli Affari esteri, dal ministero della Difesa. A bordo del velivolo anche il team di bio-contenimento dell'Aeronautica militare costituito da medici ed infermieri specializzati nell'assistenza ai pazienti affetti da malattie particolarmente infettive. L'uomo è ora ricoverato all'ospedale Cervello di Palermo.