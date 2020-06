Coronavirus, omaggio del Fly Team al Policlinico di Tor Vergata

Roma, 22 giu. (askanews) - Un sorvolo con i fumi tricolori per dire grazie al personale sanitario italiano: medici, infermieri e operatori socio sanitari, impegnati nella lotta al coronavirus durante la fase più acuta della pandemia di Covid-19.È l'iniziativa organizzata domenica 21 giugno 2020 dalla pattuglia aerea civile Fly team di Roma, con il contributo di Gbsapri, fra i principali broker assicurativi italiani, con una serie di passaggi simbolici, sottolineati dai fumogeni, sul Policlicnico di Tor Vergata, Centro Covid di Roma; a bordo degli ultraleggeri Tecnam P2002 "Sierra" rigorosamente Made in Italy, assieme ai piloti del team, anche alcuni infermieri e medici del Policlinico."Abbiamo voluto ringraziarli portandoli sopra il loro ospedale - ha commentato il leader della pattuglia, il generale in congedo dell'Aeronautica Militare e pilota di linea, Antimo De Rosa - in una pattuglia aerea, ogni velivolo è una parte di un singolo aeroplano più grande ai comandi di un solo pilota. Esattamente come tutta l'organizzazione dell Ospedale che lavora insieme per raggiungere un obiettivo comune".