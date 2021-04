Coronavirus, Pecoraro Scanio: stop a sprechi e truffe sui vaccini

Milano, 3 apr. (askanews) --> Vdoc Pecoraro Scanio (telegram)Alfonso Pecoraro Scanio, presidente di fondazione Univerde e promotore della piattaforma Opera2030 per sostenere attivismo civico e best Practice contro haters e fake, assieme a Prisco Piscitelli, vicepresidente della Società italiana di Medicina ambientale e Jacopo Mele di Opera2030 ha apprezzato in un video l'App "Ilmiovaccino", promossa da Matteo Milione e offerta gratuitamente da una StartUp milanese a tutti i punti vaccinali italiani, alla quale hanno già aderito 8000 persone."È un bel gesto di attivismo civico - ha detto Pecoraro Scanio - l iniziativa dei giovani guidati da Matteo Milione di offrire gratuitamente ai cittadini che vogliono vaccinarsi e ai punti vaccinali un sistema digitale con geolocalizzazione che consenta di non sprecare le dosi avanzate chiamando chi si può presentare entro 20-30 minuti ai più vicino centro vaccinale. Così non si sprecano dosi e danaro pubblico e si evitano sotterfugi e trucchi sulle liste di attesa. Spero che molti punti vogliamo utilizzare questa o altre di simili iniziative che dal basso e con innovazione offrono soluzioni gratuite e trasparenti."