Covid-19, 993 morti in 24 ore: mai così tanti da inizio pandemia

Milano, 3 dic. (askanews) - Mai così tante persone sono morte in un solo giorno in Italia di Covid-19 da inizio pandemia. Sono stati infatti 993 i decessi nelle ultime 24 ore secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute. Di questi 347 solo in Lombardia. Un numero che ancora una volta mette l'Italia in testa alla classifica per la mortalità giornaliera e porta le vittime complessive di Covid a oltre 58mila.I nuovi contagiati sono 23.225 per un tasso di positività che sale al 10,2% rispetto a ieri +0,2%. La Regione che conta più casi è sempre la Lombardia con +3.751, il Veneto 3.581, Campania 2.295 e infine il Piemonte +2.230.