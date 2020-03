Covid-19 Italia, cala il numero dei nuovi ricoveri, anche in TI

Roma, 31 mar. (askanews) - "La diminuzione dell'incremento dei ricoverati che sono passati da 1.276 il 26 di marzo a 409 ieri a 397 oggi. E lo stesso l'incremento dei (nuovi) ricoverati in terapia intensiva che sono passati dai 120 del 26 marzo ai 42 di oggi. Questo è un dato che ci dà un po' una fotografia generale dell'andamento e di come il sistema ospedaliero fa fronte a questi numeri, che sono in via di contenimento": lo ha affermato il professore Roberto Bernabei, presidente dell'Associazione Italia longeva, geriatra del Gemelli e componente del comitato tecnico scientifico, nel corso del punto stampa della Protezione Civile sul coronavirus in Italia.