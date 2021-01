Covid-19, Rezza: in Italia Rt sotto 1 dopo 5 settimane

Milano, 22 gen. (askanews) - Sono 13.633 i positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, 472 i morti. Sale così a 84.674 il numero delle persone che hanno perso la vita per Covid-19 da inizio pandemia. Una buona notizia arriva invece dal direttore generale della prevenzione al ministero della Salute Rezza."Per la prima volta dopo 5 settimane di ascesa rt tende a diminuire e si fissa poco al di sotto di 1, così come l'incidenza che però rimane elevata intorno a 340 casi per 100mila abitanti; per quanto riguarda l'occupazione delle terapie intensive c'è tendenza alla diminuzione anche se si resta intorno alla soglia critica. Vuol dire che le restrizioni hanno funzionato e bisogna continuare a mantenere comportamenti prudenti tanto più che siamo nel corso di una campagna di vaccinazione ed è bene non sovraccaricare le strutture sanitarie".La soglia critica nelle terapie intensive citata da Rezza in numeri significa che ci sono 2.390 persone ricoverate in tutta Italia in quel reparto, con una diminuzione di 28 nelle ultime 24 ore. I pazienti Covid nei reparti ordinati calano di 354 unità ma restano 21.691, numeri che mettono sotto grande pressione la sanità italiana alle prese tutti i giorni con il resto delle emergenze e dei pazienti non Covid.