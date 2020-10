Covid, Ministero Difesa: 30mila tamponi al giorno in tutta Italia

Roma, 21 ott. (askanews) - Trentamila tamponi al giorno, 1.400 unità impegnate, distribuite in 200 team, operativi già dai prossimi giorni. E' questo il contributo dell'"Operazione Igea", condotta da team interforze della Difesa, composti da personale di tutte le Forze Armate, che il Ministero della Difesa ha messo a disposizione dei cittadini su tutto il territorio nazionale per incrementare la capacità giornaliera del Paese di effettuare tamponi.I team delle 200 Drive-through-Difesa (DTD) saranno composti da 1 medico, 2 infermieri, 2 autisti e 2 Carabinieri o personale del corpo della Polizia di Stato, attivandosi con preavviso di 24-48 ore dal momento in cui il Ministero della Salute indicherà le località.Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini: "Un contributo che le Forze Armate attraverso la sanità militare danno al paese nello sforzo che il Paese sta realizzando, soprattuto nell'attività della realizzazione dei tamponi. Mettiamo a disposizione 200 team composti da medici e infermieri militari, che hanno come obiettivo la realizzazione di 30mila tamponi al giorno: un contributo importante allo sforzo che il Paese sta già realizzando. Saranno dislocati su tutto il territorio nazionale secondo le decisioni dell'autorità sanitarie, e saranno in grado di essere movimentati con un preavviso di 24-48 ore. Uno sforzo significativo, dobbiamo ringraziare ancora una volta le forze armate per il lavoro che fanno a servizio del Paese".