Esce "Golden", il nuovo video di Harry Styles girato in Costiera

Roma, 27 ott. (askanews) - Dopo il successo di "Adore You" e "Watermelon Sugar", Harry Styles torna con il video del suo nuovo singolo, "Golden", diretto da Ben e Gabe Turner e girato in Italia, sulla Costiera Amalfitana, che a poche ore dalla sua pubblicazione, ha già superato 13 milioni di visualizzazioni.Il brano è contenuto nell album "Fine Line" (Columbia Records/Erskine Records/Sony Music), che ha debuttato al #1 della Billboard 200, ed è stato recentemente inserito da Rolling Stone nella lista dei 500 migliori album."Fine Line", certificato Oro in Italia, contiene 12 tracce, tra cui "Lights Up" (mezzo miliardo di stream), che ha raggiunto la Top 5 della classifica globale di Spotify, la hit "Adore You" (mezzo miliardo di stream e certificata Oro in Italia) che ha conquistato la Top 3 della classifica Globale di Spotify e la Top 20 dell airplay radiofonico in Italia, "Falling" (415 milioni di stream) e la super hit "Watermelon Sugar" (1,1 miliardi di stream e certificata Platino in Italia), primo singolo di Harry Styles ad aggiudicarsi la #1 della classifica Billboard Hot 100.Classe 1994, Harry Styles è uno degli artisti inglesi più interessanti degli ultimi anni, ha esordito con la boy band One Direction e ha avviato la sua carriera da solista nel 2017 con l'album "Sign of the Times", anticipato dal singolo omonimo che ha totalizzato circa 1 miliardo di stream a livello mondiale e più di 675 milioni di visualizzazioni totali su YouTube.