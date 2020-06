Focolaio Covid alla Bartolini di Bologna, oltre 60 contagiati

Roma, 26 giu. (askanews) - Sono oltre 60 le persone positive al coronavirus legate al focolaio che si è registrato nell'azienda logistica Bartolini-Brt di Bologna Roveri, diversi gli asintomatici. Due dei positivi sono stati ricoverati in ospedale.I contagi nella sede sembrano confinati al reparto magazzino ma si sono registrati anche casi di trasmissione nei nuclei familiari. E' partito subito lo screening attraverso tampone naso-faringeo dei circa 200 lavoratori della sede Bartolini. E la Regione ha messo in moto l'attività di contact tracing e i controlli a tappeto per ricostruire la rete dei contatti e dei possibili contagiati, facendo decine di tamponi.Sotto accusa la forse scarsa attenzione alle misure necessarie a contenere i contagi. Secondo Paolo Pandolfi, direttore del dipartimento di Sanità pubblica dell'AUSL di Bologna, nell'azienda non si sarebbero sempre mantenute le distanze di un metro e anche le mascherine sarebbero state usate in modo scorretto o sporadico.Bartolini si è difesa e ha assicurato di essersi attivata subito con "un comitato che controlla costantemente la situazione per elaborare i diversi scenari al fine di adottare tutte le misure necessarie a salvaguardare la sicurezza e la salute di chiunque interagisca con il network".