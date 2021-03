Fontana: su Lombardia polemiche stucchevoli non degne del Paese

Milano, 31 mar. (askanews) - Ci sono state "polemiche che sinceramente trovo stucchevoli e non degne di un Paese come il nostro; credo ciononostante che i numeri danno ragione a chi sta lavorando e un po torto a chi sta cercando di speculare ignobilmente su qualche cosa che non funziona". Lo ha detto il il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana nel corso della conferenza stampa in Fiera a Milano con il Commissario straordinario all'emergenza Paolo Figliuolo e con Fabrizio Curcio, capo della Protezione Civile