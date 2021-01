Governo, Conte: politica può impedire malessere sociale esploda

Roma, 19 gen. (askanews) - "Abbiamo urgenza di fare politica, tanto più in un contesto di profonda sofferenza perchè solo la politica può interpretare il malessere della società impedendo che esploda. La politica può contribuire a rendere questo malessere elemento produttivo, positivo, fattore di avanzamento, e spetta a noi promuovere la politica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in aula al Senato nel dibattito sulla fiducia."Ho sottolineato il carattere politico delle decisioni assunte, la politica è la più nobile se declinata nel giusto spirito, se indirizzata al benessere dei cittadini e diventa strumento molto efficace per comporre i conflitti, per ricononoscere e far convivere le differenze, per interpretare istanze. Quando la politica si eclissa - ha ammonito - le istanze restano ai margini col rischio che si traducano in rabbia e sfocino in scontro violento".