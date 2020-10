IL CORONAVIRUS NEL MONDO DAL 10 AL 16 OTTOBRE

Milano, 9 ott. (askanews) - Il coronavirus nel mondo. Immagini da tutto il pianeta sull'emergenza dal 10 al 16 ottobre.CINALa campagna di test effettuata a Qingdao, nella provincia cinese di Shandong, dopo che vi è stato individuato un cluster, ha raggiunto quota 9,94 milioni, senza individuare nuovi casi. Le autorità cittadine si sono impegnate a testare tutti gli 11 milioni di abitanti entro venerdì.DANIMARCAAustralia, Hawaii, Portogallo e altri paradisi del surf sono mete irraggiungibili in tempi di Coronavirus. Così per i surfisti del nord Europa, la scelta cade sulle spiagge a portata di tavaola. In questi giorni è tornata di moda in Danimarca la spiaggia "Cold Hawaii". Le onde non sono nemmeno paragonabili e soprattutto, come dice il nome della spiaggia, c'è da stare attenti alla temperatura.AUSTRIADa luogo di culto a spazio di studio. Nel silenzio quasi mistico della Chiesa Votiva di Vienna, con la luce filtrata dalle vetrate colorate, gli studenti universitari studiano per gli esami. In tempi di Covid la chiesa è diventata una succursale della vicina Università per offrire uno spazio di studio, mantenendo il distanziamento sociale.HONG KONGIl traffico aereo è crollato a causa della pandemia. Le compagnie aeree sono al collasso. Così stanno battendo nuove strade: la low cost Singapore Airlines (SIA) si è inventata il volo senza meta. Si decolla da Hong Kong, volo panoramico sopra la città, e rientro alla base dopo 90 minuti di crociera. Il progetto al momento è solo in via sperimentale, destinato a media e influencer. Il progetto infatti è stato sospeso dopo le proteste da parte delle associazioni ambientaliste.SPAGNAL'associazione "El Burrito Feliz" conta 23 asini che hanno già aiutato malati di Alzheimer o bambini con disturbi in un ambiente bucolico, alle porte del Parco Nazionale di Donana, in Andalusia. Ma ora che il Covid 19 condiziona la vita di tutti, possono venire in aiuto con sessioni di terapia gratuite e appositamente dedicate con gli asini per il personale infermieristico, esausto e stressato dalla lotta contro la pandemia. Lanciato alla fine di giugno, il progetto "Donkey Doctor" mira ad aiutare i caregiver traumatizzati dalla battaglia contro il virus che ha ucciso più di 33.000 persone in Spagna e contagiato quasi un milione di persone. Meglio conosciuta con i cavalli, la terapia che coinvolge gli animali viene utilizzata per trattare, tra gli altri, stress, depressione e ansia.