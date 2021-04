In Usa Fda e Cdc raccomandano ripresa vaccinazioni con J&J

Milano, 23 apr. (askanews) - Negli Stati Uniti gli esperti del Cdc (Centro di controllo delle malattie) e Fda (Food and drug administration) hanno deciso di raccomandare la ripresa dell'uso del vaccino Johnson&Johnson contro il Covid."Dopo un'ampia revisione dei dati disponibili la FDA e il CDC revocano la sospensione del vaccino Johnson&Johnson La pausa è stata raccomandata a causa di un numero limitato di eventi avversi segnalati dopo la somministrazione del vaccino Janssen", ha detto Janet Woodcock, commissaria della Fda."Il vaccino Janssen Covid-19 è raccomandato per le persone di età pari o superiore a 18 anni in base all'autorizzazione all'uso di emergenza della Fda". Negli Stati Uniti ci sono 9 milioni di dosi di vaccino J&J pronte per essere somministrate.