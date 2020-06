L'Italia riapre ai turisti europei, ma Venezia ancora semivuota

Roma, 3 giu. (askanews) - L'Italia ha riaperto i confini ai turisti europei, ma le calli e le piazze di Venezia restano tranquille, almeno per ora. Niente folle di turisti e la maggior parte dei visitatori che si godono una piazza San Marco semivuota sono perlopiù italiani. O anche veneti, come Giuseppe Perin, di Vicenza:"Mah, vista così è bella da un punto di vista ambientale, però non è la Venezia che conosco. Vedere tanti posti ancora chiusi, chiaramente non è la Venezia abituale", spiega.Gianpaolo Paladin, di Ormelle, in provincia di Treviso, aggiunge:"Poca gente, non si muove più nessuno, tutti stanno a casa. Speriamo che qualcosa fra qualche giorno cambi...".Entusiasta invece Regina Oswal, una turista tedesca:"Credo che sia davvero bellissimo vedere Venezia senza tutta quella gente. Credo che sia la prima volta in vita mia che me la sto proprio godendo!".