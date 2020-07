La tenera baby foca muove i suoi primi passi fuori dall'acqua

Vienna, 7 lug. (askanews) - E' tenerissima e muove i suoi primi passi la baby foca nata lo scorso 2 luglio allo Zoo di Schonbrunn, a Vienna. É un maschio, pesa circa dieci chili e al momento non ha ancora un nome. Per i primi giorni lui e la mamma sono rimasti nascosti ai visitatori. Ora escono nel loro recinto e il piccolo è tra gli animali più ammirati del giardino zoologico.Anche se le foche possono nuotare fin dalla nascita, sembra che ci vorrà ancora qualche giorno prima che il nuovo nato scopra la gioia di sguazzare nell'acqua; si sente molto più protetto accanto alla mamma, che non lascia un attimo, sulla terraferma.