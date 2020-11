Napoli, sequestrati oltre 13mila capi contraffatti venduti online

Napoli, 23 nov. (askanews) - Anche la contraffazione si sposta online a causa delle restrizioni per la pandemia di coronavirus. I finanzieri del Comando provinciale di Napoli hanno sequestrato 13.800 capi di abbigliamento con marchi falsificati che venivano venduti online. Tre le persone denunciate, due i depositi sottoposti a sequestro: uno a Giugliano in Campania e l'altro a Casandrino.La rete di vendita è stata scoperta grazie al monitoraggio delle pagine dei principali social network. Grazie a pedinamenti poi sono stati individuati i due depositi.All'interno sono stati scoperti i capi d'abbigliamento con brand contraffatti di noti marchi e la documentazione contabile che attestava l'elevato numero di spedizioni degli articoli in tutta Italia. Gli indagati proponevano ad ignari clienti l'acquisto di merce di altissimo valore commerciale, vendendola alla metà del costo indicato sui cartellini che accompagnavano il prodotto, facendo credere agli acquirenti che si trattasse di articoli originali rivenduti a prezzo di realizzo.