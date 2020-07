Nuovo volo per Tirana da Milano-Bergamo Orio al Serio

Bergamo, 14 lug. (askanews) - Mentre l'aeroporto di Linate, appena riaperto dopo i lavori attende che le compagnie aeree riprogrammino i prori voli e Malpensa è ancora in sofferenza a causa dei pochi collegamenti intercontinenateli per la pandemia di Covid-19, Bergamo-Orio al Serio, terzo aeroporto milanese, riparte con nuove tratte e nuovi vettori, puntando anche sull'Albania.La compagnia di bandiera albanese Air Albania, fondata nel 2018 da Turkish Airlines e dal governo dell'Albania, ha inaugurato proprio da Bergamo da metà luglio 2020 un nuovo collegamento con Tirana.Il volo è operato con un Airbus A319 da 128 posti di cui 8 in business che si alterna a un Boeing 737-800 da 151 posti configurato con 16 posti in business.L'offerta di Air Albania si aggiunge a quelle di Blue Panorama e Wizz Air, ampliando il network dei voli con la capitale albanese dall'aeroporto di Bergamo, sia in termini di frequenze e orari sia di soluzioni tariffarie.