Previsioni meteo per domenica 05 aprile 2020

Nord: Giornata caratterizzata da tempo ovunque stabile e soleggiato, qualche nube innocua nel pomeriggio sui settori alpini. Temperature in generale rialzo; massime tra 19 e 22. Centro: Altra giornata con tempo stabile e ampiamente soleggiato, cieli ovunque sereni o poco nuvolosi. Temperature in ulteriore rialzo, massime comprese tra 17 e 23. Sud: Nubi irregolari a tratti compatte tra Calabria e Sicilia, schiarite altrove, con ampi spazi di sereno sulla Puglia. Temperature in rialzo, massime tra 14 e 20