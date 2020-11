Sala: riformare sanità lombarda, ora è il momento di fare

Milano, 24 nov. (askanews) - "Spero che politica non caschi nel giochino di rispondere provocandosi, credo che questo sia il momento di studiare e fare qualcosa" per migliorare il sistema sanitario della Lombardia. Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, presentando in un video su Facebook la proposta di riforma sanitaria messa a punto insieme al Partito democratico e annunciata ieri con una intervista a Repubblica. Rivolgendosi alle altre forze politiche, Sala ha detto di sperare che "ci sia un contraddittorio: è il momento di discutere", ha aggiunto.La riforma, come raccontato ieri al quotidiano diretto da Maurizio Molinari, si basa su cinque punti. Tra questi il sindaco Sala chiede di istituire una agenzia per il governo della sanità e di rivedere l'organizzazione e l'ampiezza delle attuali Ats così come di riconsiderare il rapporto con la sanità privata. Inoltre, ha spiegato il sindaco, è "necessario tornare a presidiare il territorio in termini di cura" e "va dato un ruolo ai sindaci. Sulla carta - ha chiosato Sala - hanno responsabilità sulla salute dei cittadini, nella pratica nessun ruolo: proponiamo un consiglio di indirizzo lombardo dove partecipino i sindaci dei capoluoghi di provincia".