Temporali e trombe d'aria, scatta l'allerta maltempo

Milano, 25 set. (askanews) - Allerta maltempo in Italia, con piogge intense e temporali su molte regioni. Una tromba d'aria si è abbattuta su Salerno e un'altra su Genova nella notte, provocando danni nel quartiere di Sturla con alberi caduti e grondaie divelte. Fin da ieri è stata diramata una allerta arancione in sette regioni e si preannuncia un fine settimana sotto la pioggia, con rischio di nubifragi diffuso in molte zone d'Italia.Il motivo è da ricercare nell intensa attività della depressione d Islanda che da qualche giorno si è rinvigorita a tal punto da inserire il nostro Paese in un corridoio instabile dove scorrono numerosi fronti perturbati.Nel corso del fine settimana, tra l altro, giungerà un vortice ciclonico, che, alimentato da aria fredda, provocherà non solo un intensa fase di maltempo su molte regioni, ma anche un deciso calo della temperatura.I vigili del fuoco sono al lavoro in diverse regioni. Quaranta gli interventi effettuati in provincia di Varese. Stamattina è stato ritrovato il corpo privo di vita di un runner 59enne travolto dal torrente Tinella straripato a Luvinate, dove sono state evacuate alcune abitazioni.