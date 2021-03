Videogame, su Nintendo il giro del mondo in 51 grandi classici

Milano, 11 mar. (askanews) - Il giro del mondo in 51 giochi da tavolo. Arriva per Nintendo Switch "51 Worldwide Games", una collezione di grandi classici da tutto il mondo: giochi antichi e moderni, da tavolo, come backgammon e il Mah Jong cinese,giochi di carte, solitari ma anche poker Texas hold'em.Per ogni gioco si sono notizie e curiosità che ne spiegano l'origine e le caratteristiche: si può scoprire perché il "ring" della boxe si chiama così oppure venire a conoscenza del problema della plastica esplosiva delle prime palle da biliardo.Si può giocare in modalità multiplayer offline e online, da soli o in compagnia collegando fino a 4 sistemi locali o sfidando giocatori da tutto il mondo.