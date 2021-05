A Monopoli "PhEST", festival internazionale di fotografia e arte

Roma, 7 mag. (askanews) - Per il sesto anno consecutivo "PhEST - See Beyond the Sea", festival internazionale di fotografia e arte, torna a Monopoli, in Puglia, e da qui volge il suo sguardo a tutto il mondo. Dal 6 agosto al primo novembre il direttore artistico Giovanni Troilo e la curatrice fotografica Arianna Rinaldo hanno scelto ancora una volta una formula totally outdoor, nel totale rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e distanziamento sociale. L'idea è portare il museo tra la gente. I luoghi espositivi non sono più pensati come pareti su cui affiggere immagini, ma ambienti in cui l allestimento diventa parte dell opera stessa. Tema centrale dell edizione di quest anno è il corpo.Una ventina le mostre che consentiranno al pubblico di immergersi e scoprire il cuore della città di Monopoli e, allo stesso tempo, di stupirsi, interrogarsi e riflettere sul "corpo". In una fase evolutiva in cui l'uomo sembra migrare verso un nuovo pianeta, quello immateriale della rete, il corpo sembra assumere valore sempre più marginale, diventa zavorra, limite, la parte cagionevole da custodire solo ai fini della preservazione della vita. La pandemia sembra aver accelerato questa presa di coscienza, questa migrazione. E invece oggi più che mai il corpo è al centro del dibattito e diviene discrimine per la politica.A fungere da prologo per questa sesta edizione ci sarà il progetto videomusicale "Giorgia Angiuli live from Monopoli, Italy Tuning The Dawn" prodotto dal festival e dal Comune di Monopoli, che sarà trasmesso in streaming il 13 maggio alle 19 su Mixmag, rivista e portale inglese di dance music e clubbing nato a Londra nel 1983. L idea, nata durante PhEST 2020 ha per protagonista la live act internazionale e produttrice di elettronica Angiuli, che ha scelto di condividere con i suoi fan uno dei luoghi a lei più cari. Il live set, registrato a fine agosto 2020 all alba, sarà infatti trasmesso in streaming da un isolotto in mezzo al mare.Anche quest'anno il Festival ha ricevuto il sostegno e il patrocinio di numerosi soggetti istituzionali a partire dall Assessorato all Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia e del Comune di Monopoli.