Call of Duty Warzone: la stagione 3 ricomincia dal 1984

Milano, 23 apr. (askanews) - Grandi novità per i giocatori di Call of Duty, con l'arrivo di uno dei più grandi aggiornamenti di sempre per il videogame: la nuova "season 3" di Warzone e Black Ops Cold War e il suo carico di contenuti gratuiti.Per Warzone, che ha superato i 100 milioni di giocatori dal lancio, una vera rivoluzione: una esplosione nucleare spazza via la vecchia mappa e fa piombare i giocatori nel 1984, sempre a Verdansk. Si ricomincia con un gameplay migliorato e grafiche ottimizzate.In Black Ops Cold War i giocatori potranno sperimentare nuove mappe e modalità multigiocatore, con l'arrivo di un altro capitolo di Call of Duty Zombies nella modalità Epidemia e una serie di nuovi equipaggiamenti da combattimento.Per l'occasione è stato diffuso un video con celebrità dell'hip-hop, del gaming dello sport fan del videgame.