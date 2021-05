Amazon compra la storia del cinema con Mgm: che fine farà Bond?

Milano, 27 mag. (askanews) - Con la firma dell'accordo per acquistare la Metro Goldwyn Mayer, Amazon si compra la storia del cinema. Un catalogo di 17mila fra show e serie tv in aggiunta a 4mila film finora tesoro di uno dei più antichi e celebri fra gli studios americani. Uno smisurato patrimonio ora a disposizione di Amazon Prime video. A fare gola soprattutto i franchise, da Rocky alla Pantera Rosa, che Amazon potrà dunque far proseguire e reinventare, avendone la proprietà intellettuale. Ma succederà così anche per James Bond, la saga di punta nelle mani di Mgm? Finirà in streaming su Prime video o verrà snaturata? Difficile, perché Bond è solo al 50% di Mgm, l'altra metà è della famiglia di produttori Broccoli, che hanno l'ultima parola su qualsiasi cosa riguardi lo 007, come spiega l'esperta di storia del cinema Karie Bible. "Il franchise di Bond è un po' ostico, perché è così iconico ed è studiato per evolvere coi tempi. Ma i fan sono molto, molto fedeli e la famiglia Broccoli è molto coinvolta dal punto di vista creativo quindi sono sicura che vorranno uscire nei cinema, non solo in streaming". L'acquisizione è la seconda più costosa per Amazon dopo quella della catena di supermercati Whole Foods. Alla Mgm verranno dati 8,45 miliardi di dollari. "Il beneficio per Mgm è che avranno miliardi di dollari per il loro catalogo - spiega Bible - che ora è in un posto a cui possono accedere moltissime persone e continuerà a generare visualizzazioni e profitti in futuro". Futuro che questa acquisizione segna pesantemente, dando il via a una nuova era per Hollywood.