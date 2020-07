Milano, 8 lug. (askanews) - Primo allenamento post lockdown per le ballerine dell'Opera di Parigi. I 154 artisti di uno dei corpi di ballo più famoso al mondo tornano alla sbarra dopo un anno tormentato, fra un lungo sciopero del personale e poi il blocco a causa del Covid-19.Corsi limitati a 10 artisti per sala e tanta incertezza per il futuro a causa dei 40 milioni di perdite per i mancati incassi. I primi spettacolo dovrebbero riprendere in autunno.