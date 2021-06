Le opere e i loro racconti: storie d'arte italiana del Dopoguerra

Londra, 1 giu. (askanews) - Il ruolo fondamentale dell'arte italiana sulla scena internazionale dal dopoguerra a oggi, raccontato attraverso una serie di citazioni che avvicinano il pubblico alle opere di Carla Accardi o Piero Manzoni, Lucio Fontana o Jannis Kounellis. La galleria Mazzoleni ha allestito, nella sua sede londinese di Mayfair, la mostra "Post-War Italian Art Tales", che sarà una delle protagoniste del London Gallery Weekend, in programma, in una città uscita dai mesi difficili della pandemia e ora piena di vitalità, dal 4 al 6 giugno.A introdurci nell'esposizione il direttore della galleria, Jose Graci: "Il percorso espositivo - ci ha spiegato - desidera raccontare le opere attraverso alcune citazioni degli storici dell'arte che hanno vissuto contemporaneamente agli artisti".E se i nomi degli artisti sono importantissimi - oltre i già citati anche Burri e Melotti, Pistoletto e Castellani, Dorazio e Bonalumi, Alviani e Nunzio - non sono da meno neppure quelli di chi ha raccontato le loro opere, come Gillo Dorfles, Renato Barilli o Germano Celant. In un circolo virtuoso che offre un punto d'osservazione più vasto e restituisce ulteriore valore alla parola scritta."Il nostro obiettivo - ha aggiunto Graci - era proprio quello di fare ritornare i visitatori in galleria, farli soffermare all'interno dello spazio espositivo, rendendoli partecipi di un percorso e cercando di farli entrare in sintonia con le opere d'arte stesse".In occasione del weekend delle gallerie londinesi, inoltre, Mazzoleni presenterà anche un'anteprima della prossima mostra, prevista dal 22 giugno, e dedicata a Melissa McGill e a Venezia.