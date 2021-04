Documentare l'umano: la call del Festival della Fotografia Etica

Milano, 20 apr. (askanews) - Il Festival della Fotografia etica di Lodi ha lanciato il proprio concorso internazionale "World Report Award - Documenting Humanity 2021", una call che si rivolge a tutti i fotografi, italiani e stranieri, professionisti e non. E che ha per soggetto l'uomo, a tutto tondo. Ne abbiamo parlato con Alberto Prina, coordinatore del festival lodigiano."Ai fotografi - ha spiegato ad askanews - chiediamo un tema molto particolare; la call per una parte è libera, ma ogni anno scegliamo anche una sezione tematica e quest'anno è dedicata al nostro futuro, alla prossima generazione. Quindi chiediamo di raccontare l'infanzia, l'adolescenza, la gioventù del mondo che ci circonda. E' un mondo molto vicino a noi, ma pensiamo che debba essere conosciuto e approfondito meglio".Affascinante, nel tempo complesso e per molti versi assai drammatico dell'Antropocene, il fatto che la luce torni a puntarsi proprio su di noi, soggetti e attori di grandi tragedie, ma anche di fenomeni sociali e culturali che ancora hanno l'ambizione di poterlo cambiare, questo mondo."Il nostro - ha aggiunto il coordinatore - vorrebbe essere un concorso che, certamente, è importante vincere, ma anche importante per creare comunità e creare unione. Quindi abbiamo pensato di creare un premio speciale per le 15 persone che arriveranno finaliste nella sezione Spotlight e che avranno un incontro riservato e personale, una sorta di lecture diretta, con i tre vincitori del Master".Perché in questa XII edizione del Festival della Fotografia etica, ancora una volta, a essere al centro della riflessione fotografica è l'idea di una comunità che si alimenta e cresce insieme, intorno al racconto che le immagini fanno del mondo, in questo caso di noi nell'occhio del ciclone del presente."Io credo - ha concluso Alberto Prima - che la fotografia ha una grande forza, ossia quella di raccontare il contemporaneo, di documentare il passato e di stimolare riflessioni su quello che può essere il futuro. Perché la fotografia ha la forza di penetrare nei grandi meccanismi e intuirli, la fotografia è un elemento molto molto intuitivo".La call è aperta fino al 17 maggio e i vincitori verranno proclamati a fine agosto. Il progetto del World Report Award, poi, diventerà il cuore del Festival a Lodi.