Francesco Vezzoli e i social: un grande sondaggio sulla coppia

Milano, 5 mag. (askanews) - Una sorta di grande sondaggio sullacoppia condotto con l'occhio di un artista di primo piano sullascena internazionale e attraverso la piattaforma di Instagram,per creare un cortocircuito comunicativo molto aderente allospirito del presente. Fondazione Prada, perdurando la chiusuradei musei e degli spazi espositivi per l'emergenza Covid, lanciail progetto "Love Stories - A Sentimental Survey" di FrancescoVezzoli. Ne abbiamo parlato con l'artista, in un collegamentovirato in un'affascinante atmosfera sospesa tra Milano e laCalifornia."I social media - ha detto Vezzoli ad askanews - sono unospecchio dell'anima, ma sono anche uno specchio di tante altrecose e quindi abbiamo concepito questa indagine e l'abbiamovoluta chiamare Love Stories, perché è molto interessante che siaconcentrata sull'identità della coppia, che è una cosa sullaquale ultimamente si ragiona secondo me un pochino meno".Il progetto, curato da Eva Fabbris, vuole esplora attraverso illinguaggio dei social lo stato emotivo, amoroso e psicologico diuna vasta comunità online. Ma la dinamica da sondaggio, con delleopzioni binarie tra coppie dell'immaginario collettivo, èsviluppata intorno alla pratica di Vezzoli, al suo muoversi tramodalità pasoliniane e appropriazione di immagini della culturapop. Per approdare, grazie al mezzo di Instagram, che qui perònon è un fine, a un nuovo oggetto d'arte."L'opera d'arte - ha aggiunto l'artista - è il risultato, èvedere quante persone risponderanno, cosa risponderanno. Peresempio c'è una bellissima immagine di Ava Gardner e FrankSinatra e l'opzione è My way-No way: la canzone più famosa diSinatra e il fatto che la donna più bella del mondo abbia dettono a quello che allora era l'uomo più famoso del mondo. Peròmagari è tutto nella mia testa che My way-No way abbia unasimbologia leggibile. Ma vai a sapere tu se quelli che incoccianoin questa story riconoscono Frank Sinatra o, con disperazioneancora più somma, non riconoscono Ava Gardner, cosa che mispezzerebbe il cuore ovviamente".L'obiettivo del progetto è quello di forzare la natura effimera eistantanea di Instagram, trasformandolo in un luogo virtuale diindagine sociale, riflessione artistica e provocazioneintellettuale. E se partiamo da Milanangeles, come dice lo stessoFrancesco Vezzoli, allora tutto è possibile.