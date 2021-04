"Il mio Campo Libero", Silvia Salemi on air tra musica e calcio

Roma, 23 apr. (askanews) - Un programma che coniuga lo sport, in particolare il calcio, e la musica: due grandi passioni degli italiani, con un messaggio di leggerezza e di speranza in un tempo di ripartenza. Si intitola "Il mio Campo libero", condotto da Silvia Salemi, artista poliedrica e voce tra le più popolari della scena radiofonica italiana, e Federico Vespa, su Rai Isoradio (rete diretta da Angela Mariella) in diretta dal lunedì al venerdì dalle ore 19 alle 20.Silvia Salemi: "Mi fa piacere essere tornata alla radio che in questi anni mi ha accolto e mi ha fatto passare momenti emozionanti. Rai Isoradio è la radio dell'immaginazione per eccellenza, perché è la radio del viaggio: è vicina ai viaggiatori dando informazioni di servizio, ma anche per accompagnarli. Il messaggio che vorremmo provare a dare è sgombrate la mente e godetevi in questa ora un momento di distrazione, di evasione, e invitiamo il pubblico a raccontarci i loro ricordi di quell'anno particolare".Ogni giorno avrà protagonista un anno particolare della nostra storia, raccontato attraverso la musica, lo sport - soprattutto il calcio - il costume. "Vogliamo dilettare, conquistare, avvicinare il pubblico sempre di più alla radio, al racconto che facciamo, prendiamo ogni giorno un anno per raccontarlo. Ogni giorno avremo il piacere di intervistare un personaggio legato a quell'anno".Tanti gli ospiti del programma. "Ci verranno a trovare Pino Insegno, Federico Moccia, Ivana Spagna, giornalisti sportivi, tutta la formazione dei Pooh".Un programma che si inserisce proprio a poco più di un mese dall'inizio degli Europei di calcio, l'11 giugno, il primo grande evento con pubblico in Italia. "E' una grande occasione per riportare al centro questa passione. Il fatto di rivedere questi grandi eventi nel nostro paese ci dà la sensazione che sta ripartendo tutto ed è bene che si riparta da una delle nostre grandi passioni per accendere il cuore degli italiani"."La direttrice Angela Mariella - conclude Salemi - ha intuito quanto fosse importante in questo periodo dare un momento di evasione a tutti i viaggiatori e agli ascoltatori di Isoradio. Per questo la ringrazio, per la fiducia e lo spazio che ci ha dato".