L'orchestra della Fenice e il maestro Venezi in diretta social

Milano, 20 lug. (askanews) - La musica classica e il grande pubblico: il Teatro La Fenice di Venezia ha portato in diretta streaming la direttrice Beatrice Venezi, che con l'orchestra del teatro ha diffuso in Rete le note dell'Adagio per archi di Samuel Barber.Un'iniziativa digital che rientra nel progetto "Fenice Opera House is in the Air" e che ha lo scopo di avvicinare il popolo del Web a forme ed eventi culturali di alto livello.L'iniziativa è stata resa possibile dalla collaborazione tra il Teatro La Fenice e Banca Generali, che da dieci anni si impegna anche a sostegno della cultura e dell'arte in Italia.