Besafe Rate, start-up che tutela clienti su tariffe rimborsabili

Roma, 25 giu. (askanews) - Basta problemi con la tariffa rimborsabile in caso di cancellazione o modifica. L'idea è di Besafe Rate, startup del portafoglio di LVenture Group che, grazie a un semplice servizio digitale, permette alle strutture alberghiere di attivare una tariffa prepagata con assicurazione inclusa, che tutela il viaggiatore in caso di cancellazione, assicurando contemporaneamente il guadagno alla struttura ricettiva.L'idea nasce da un'esigenza. Come spiega Alessandro Bartolucci, CEO Besafe Rate: "BeSafe Rate nasce da un'esigenza. Io sono albergatore, circa 5 anni fa ho pensato a questa esigenza per poter risolvere il problema delle tariffe non rimborsabili. Ho cercato di eliminare le difficoltà del turista a scegliere una tariffa che in realtà per noi albergatori è molto conveniente, ossia una tariffa prepagata e sicura, che non si può cancellare né modificare. Da li abbiamo creato questa tariffa besafe rate, eliminando il nome "non rimborsabile". Abbiamo visto che gli albergatori erano attenti a questa soluzione. Ed è nato il business, che in realtà non è nato per fare un business vero e proprio, ma è nato per un'esigenza".L'affiliazione è totalmente gratuita e l'integrazione tra il sito web della struttura ricettiva ed il software Besafe Rate automatizza ricezione e gestione delle prenotazioni collegando con un solo clic il viaggiatore, l'hotel e la compagnia assicurativa."L'albergo si affilia in maniera gratuita a Besafe Rate, noi ci colleghiamo con il software che utilizza l'albergo per poter vendere le tariffe besafe rate. Da quel momento è tutto automizzato. Compagnia assicurativa nostro partner, Axa, ci sta seguendo in questa cavalcata incredibile. E che ci aiuterà a internazionalizzare il progetto. L'Italia è un volano importante, ma vogliamo arrivare in Usa, in Asia, in Australia..."Una strategia vincente. Come dimostrano i numeri: "Da gennaio ad oggi abbiamo decuplicato le affiliazioni: da più di 3mila camere a più di 15mila camere affiliate in tutta Italia. Non abbiamo nemmeno una regione in Italia sprovvista di questa tariffa. Vediamo una crescita incredibile in questo periodo".