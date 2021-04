Capitale umano e relazione vita-lavoro: il caso Teleperformance

Milano, 13 apr. (askanews) - Un'azienda attiva nei servizi di Customer Care e Contact Center omnicanale che si è distinta per l'attenzione ai propri dipendenti e alla parità di genere. Teleperformance ha ricevuto riconoscimenti in questo senso a livello di corporation, ma anche la divisione italiana si è distinta, ottenendo il premio Best Employer 2021 di Kincentric. Ne abbiamo parlato con l'amministratore delegato di Teleperformance Italy Group, Diego Pisa."In un'azienda di persone - ha spiegato ad askanews - investire sul capitale umano è strategico, se analizzassimo le grandi compagnie, quelle che hanno risultati economici positivi e crescenti almeno per un decennio, troveremmo sempre delle forti politiche attive rivolte al benessere dei propri dipendenti. Noi in Teleperformance crediamo che il rendimento di un dipendente sia condizionato dalla qualità dell'ambiente di lavoro e da come il lavoro impatta sulla vita privata. Per noi è un'equazione happy employee uguale happy customer uguale happy client".Un'equazione che, in un certo senso, si manifesta anche nel motto dell'azienda: "Each Interactions Matters", che sottolinea la relazione con il cliente, ma anche l'atteggiamento nei confronti dei dipendenti.A livello globale, inoltre, Teleperformance è stata inserita tra le 100 migliori aziende per la gender equality da Equileap. Un aspetto, quello della parità tra uomini e donne, su cui in Italia c'è ancora parecchio da fare."Sensibilizzare non è sufficiente - ha aggiunto Diego Pisa - bisogna creare nelle aziende e organizzazioni le condizioni affinché si possa concorrere alle stesse opportunità senza distinzioni. Bisogna essere pragmatici, intervenire a monte, rimuovere tutte quelle barriere e costrizioni che non mettono le donne in condizione di concorrere nello stesso modo rispetto agli uomini".Teleperformance in Italia ha sedi a Fiumicino e a Taranto e proprio in Puglia ha intrapreso il percorso per l'ottenimento della certificazione Family Audit, strumento manageriale a disposizione delle organizzazioni che intendono volontariamente certificare il proprio impegno a implementare politiche di conciliazione vita-lavoro, per migliorare il benessere dei propri dipendenti e delle loro famiglie.