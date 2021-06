Car sharing, le 500 elettriche di LeasysGO! arrivano a Roma

Roma, 3 giu. (askanews) - La mobilità sostenibile ancora protagonista in una delle più belle città del mondo: Roma Capitale e Leasys, brand Stellantis econtrollata di FCA Bank, annunciano l'arrivo a Roma di LeasysGO!,il primo servizio di car sharing dedicato alla Nuova 500elettrica. L'apertura di LeasysGO! al pubblico romano rappresentaper la città un ulteriore passo in avanti nella promozione di unamobilità più green e responsabile: il car sharing di Leasys,ecosostenibile e free floating, ha già esordito con successo aTorino e Milano, facendo registrare più di 45.000 noleggi econsentendo un risparmio di oltre 12 tonnellate di CO2 al mese,che con l'arrivo nella Capitale sarà destinato a crescere.Giacomo Carelli, CEO di FCA Bank e Chairman di Leasys:"Lanciamo a Roma il primo car sharing completamente elettrico,LeasysGO! Ed è fatto di Fiat 500 elettriche. Iniziamo con 300vetture, molto probabilmente cresceremo nei prossimi mesi in basealla domanda, abbiamo visto che c'è tantissimo interesse da partedei cittadini romani per tutto ciò che è elettrico, non soloautovetture ma anche scooter e bici, e quindi siamo convinti delsuccesso di questa iniziativa. Noi oggi offriamo un servizio che ha impatto zero sull'ambiente, zero emissioni di CO2 e la possibilità di ricaricare presso lecolonnine dei Leasys Mobility Stores o che ha Leasys in città.Questo non dovrà farlo l'utente, lo faremo noi con i nostrioperatori per rendere il servizio più comodo possibile per lacomunità".