Coronavirus, Fase 3: startup italiana crea un robot sanificatore

Brescia, 18 giu. (askanews) - La pandemia di Covid-19 ha creato nei cittadini nuovi bisogni, legati soprattutto al rispetto delle regole igienico-sanitarie, come la sanificazione continua degli ambienti di lavoro.Alcune aziende si sono riadattate, altre sono nate ex-novo come la RayBotics, una start-up italiana - spin-off di 2 aziende del settore nuove tecnologie e robotica industriale - che ha creato il primo "robot killer" per la sanificazione degli ambienti indoor, al 100% Made in Italy.Si chiama PHS (Pro Health System) e integra strumenti di intelligenza artificiale e un robot autonomo utilizzando una combinazione di raggi UV-C e Ozono per sanificare gli interni diaziende, luoghi di culto, uffici e negozi, anche alimentari.Enzo Catenacci e Fabio Greco sono i due fondatori della startup."I dispositivi sono estremamente evoluti - ha spiegato Enzo Catenacci - per tutta una serie di motivi, il primo è la deresponsabilizzazione totale dell'utilizzatore e il secondo è lanecessità di innalzare i livelli di safety. Oltre ai sensori di movimento abbiamo la possibilità di integrare la discriminazione delle persone con una funzione denominata 'People recognition'"."Avendo visto che alcune aziende straniere stavano entrando in Italia proponendo prodotti di sanificazione - ha aggiunto Fabio Greco - abbiamo deciso di svilupparne uno che soddisfacesse due condizioni fondamentali: la prima di essere realizzato in tempibrevissimi, la seconda che fosse meglio di quanto prodotto dai competitors, da qui l'idea di un prodotto che mettesse insieme lampane UV-C e Ozono per un livello di sanificazione superiore a quello ottenibile solo con le lampade UV-C".Il robot sanifica un ambiente chiuso, senza persone, in massimo 20 minuti. L'azienda ne produce - esclusivamente in Italia - tra gli 8 e i 10 al giorno destinati sia al nostro sia ad altri Paesi e sta già progettando nuove versioni con tecnologia integrata aidroni.