Covid: Scaccabarozzi, industria pronta a contributo per vaccini

Roma, 25 feb. (askanews) - "L'industria italiana è pronta a questo progetto di grande collaborazione, per far sì che si sfruttino tutte le possibilità per dare anche noi il nostrocontributo alla produzione di vaccini, perché è un bene che tutti stanno aspettando". Lo ha detto il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, al termine dell'incontro al Mise con ilministro Giancarlo Giorgetti sui vaccini."Oggi - ha aggiunto - si sono gettate le basi di una proficua collaborazione pubblico-privato per andare in questa direzione e per far sì che in Italia nessuno si tiri indietro ma tuttifacciano lo sforzo massimo per il raggiungimento dell'obiettivo".