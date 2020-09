Elettronica S.p.A. premiata da Conte come Welfare Champion 2020

Roma, 22 set. (askanews) - Il Premio Welfare Champion 2020 nella categoria industria, primo classificato, è stato consegnato ad Elettronica dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Un riconoscimento dato annualmente alle migliori storie di welfare aziendale che hanno ottenuto le 5 "W" del Rating Welfare Index PMI* per aver messo salute e sicurezza al centro degli obiettivi aziendali, impegnandosi anche in assistenza, formazione, conciliazione vita/lavoro e diventando un punto di riferimento per Imprese, famiglie e comunità.Quest'anno in particolare è stata rilevante anche la considerazione della capacità di reazione e resilienza all'impatto della crisi Covid ed Elettronica è stata appunto premiata con la menzione speciale del comitato guida per la resilienza al Covid-19."Sono molto orgoglioso di questo importante riconoscimento", ha detto il Presidente e Ceo di Elettronica, Enzo Benigni, "un buon imprenditore sa che l'asset più prezioso che possiede è e sarà sempre il capitale umano". Benigni ha sottolineato che la fase critica dell'emergenza Covid "ha permesso all'azienda di vedere confermati nei fatti la fedeltà e l'attaccamento aziendale".Welfare Index PMI è l iniziativa, promossa da Generali Italia con la partecipazione delle maggiori confederazioni italiane - Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni, Confcommercio - per diffondere la cultura del welfare aziendale tra le imprese. Elettronica - Fondata nel 1951 è tra i principali leader mondiali nel settore della difesa elettronica. Elettronica fornisce attualmente 3000 sistemi ai Governi di 30 Paesi nei 5 continenti, ed è a bordo dei principali programmi della Difesa europei tra cui Typhoon Eurofighter, Fremm, PPA, Nh 90. La società ha sedi di rappresentanza in Europa, Medio Oriente e Asia e due società partecipate: la tedesca Elt GmBh, centro di eccellenza europeo in Homeland security e Cy4gate specializzata in cyber intelligence e cyber security. Elettronica ha tra i propri pilastri l innovazione permanente: investe volontariamente ogni anno circa 10 Ml di euro in R&S, oltre ai 20 Ml di investimenti in innovazione legati a specifici programmi per i prodotti forniti. Negli ultimi tre anni ha conseguito la certificazione Best Place to Work.