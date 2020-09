Giornate Trevi, Maggino: ripresa Paese parte da aree interne

Roma, 26 set. (askanews) - "Stiamo avviando rapporti con i Comunidelle aree interne, alcuni dei quali già organizzati in rete datempo, che hanno visto nella Cabina di Regia Benessere Italiaquel riferimento nel palazzo per poter promuovere loro stessiazioni sul territorio ma con una visione unica di paese, ovveroquella del benessere equo e sostenibile. Abbiamo già fatto dellericognizioni in alcuni territori perchè è importante ancherecarsi sui territori per capire di cosa c'è bisogno, perchè ilbenessere si promuove dai territori. Abbiamo già visitatol'Irpinia, nei prossimi giorni andremo in Puglia e Basilicata,sono poi già in atto dei collegamenti con l'Abruzzo, con laToscana, l'area del Mugello, con la Calabria, la Sicilia. E' infondo l'area degli Appennini, tutta la dorsale appenninica cheattraversa il territorio del paese è un'area interna, ricca dinatura, storia e cultura che forse negli ultimi anni è stata dauna parte abbandonata ma anche ferita, pensiamo ai terremoti chedi fatto hanno colpito proprio le aree interne".Lo ha sottolineato ad askanews la professoressa Filomena Maggino,presidente della Cabina di Regia Benessere Italia dellaPresidenza del Consiglio, parlando della fase 2 della strutturain occasione dei lavori delle Giornate dell'Energia di Trevipromosse da WEC Italia e Globe Italia."Penso che il paese si riprenderà se avrà soprattutto cura diqueste aree, anche perchè le aree urbane dovranno essereallegerite dalla pressione della popolazione - ha aggiuntoFilomena Maggino -. Quindi molti cittadini italiani pensotroveranno gradevole ritornare a popolare i territori interni equesto è anche un fattore di sicurezza perchè la prima sicurezzadel territorio anche dal punto di vista idrogeologico lacostruiscono i cittadini perchè l'abitare un luogo consente anchedi viverlo al meglio".