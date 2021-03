Infrastrutture, Giovannini: ci sarà commissione su rischi clima

Milano, 15 mar. (askanews) - "Stiamo installando una commissioneguidata dal professore Carlo Carraro dell'Università di Veneziaper affrontare la tematica" dei rischi derivanti dal cambiamentoclimatico. Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture edella Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in occasione dellapresentazione online dei risultati di #IMPattoGiovani Focus 2021,la prima indagine, realizzata da Confindustria Giovani, dedicataal mondo produttivo giovanile che coinvolge imprenditori,professionisti e manager."Non possiamo rischiare di ivestire in infrastrutture che non siano progettate già pensado a come la crisi climatica colpice e colpirà", ha spiegato.