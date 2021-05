La Francia vende all'Egitto 30 caccia militari Rafale

Milano, 4 mag. (askanews) - L'Egitto ha ordinato 30 caccia militari Rafale dalla francese Dassault Aviation per "sostenere la sicurezza nazionale". L'ordine, che segue l'acquisto nel 2015 di 24 Rafale, sarà finanziato attraverso un prestito di dieci anni.Il sito investigativo Disclose aveva riferito che l'acquisto dei caccia militari francesi faceva parte di un mega accordo segreto per la Difesa del valore di quasi quattro miliardi di euro.Secondo lo Stockholm International Peace research Institute, l'Egitto è il terzo importatoredi armi al mondo dopo l'Arabia Saudita e l'India. Gli acquisto di armi da parte del Cairo sono cresciuti del 136 per cento nell'ultimo decennio.L'acquisto dei 30 Rafale ammonta a 3,75 miliardi di euro, secondo quanto scrive la Reuters citando una fonte governativa.