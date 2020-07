Nissan lancia Ariya, crossover coupé elettrico: "Una nuova era"

Yokohama, 15 lug. (askanews) - Nissan ha presentato, in un evento virtuale globale, il nuovo crossover coupé elettrico Nissan Ariya, che, per la casa automobilistica giapponese, inaugura una "nuova era" per i propri veicoli elettrici. La presentazione si è tenuta a Yokohama, presso il Nissan Pavilion che aprirà al pubblico il prossimo 1 agosto. A fare gli onori di casa Makoto Uchida, presidente e CEO di Nissan Motor Company Limited."Ariya - ha detto durante la presentazione - apre un nuovo capitolo nella nostra storia e dà il via al nostro viaggio di trasformazione, del nostro business, del nostro prodotto e della nostra cultura".Ariya è il primo crossover coupé 100% elettrico di Nissan, pensato per offrire, hanno spiegato da Yokohama, "un'accelerazione potente e una guida fluida e silenziosa, oltrea interni accoglienti e lussuosi tipici di una lounge. Le funzioni di guida autonoma, l'assistente vocale personale e gli avanzati sistemi di connettività aumentano la sicurezza su strada e offrono un ambiente confortevole per guidatore e passeggeri"."Con Ariya - ha aggiunto Uchida - stiamo portando esattamente al centro del mercato l'auto giusta nel momento giusto".Nissan Ariya è il primo modello di serie a rappresentare la nuova brand identity elettrificata di Nissan, e definisce un percorso verso un'era dell'automobile in cui l'elettrificazione, la piattaforma ottimizzata e la tecnologia di intelligenza artificiale diventeranno lo standard."Questa auto - ha spiegato Ashwani Gupta, Chief Operating Officier di Nissan - è una manifestazione della Nissan Intelligent Mobility e rappresenta una perfetta fusione di due dei nostri punti di forza: gli EV e i crossover. Decenni di esperienza in questi ambiti e la conoscenza dei nostri clienti ci hanno portato a questo veicolo".L'evento è stato anche l'occasione per il lancio del nuovo logo di Nissan, che il crossover sarà la prima vettura a esibire: nel segno della tradizione dell'azienda, ma più leggero, in qualche modo simbolo di una volontà più sostenibile "di continuare a esportare il nuovo".Ariya è mossa da un doppio motore elettrico ed è equipaggiata con un sistema di trazione integrale caratterizzato dalla più avanzata tecnologia di controllo a ruote indipendenti di Nissan. E sul mercato europeo Ariya sarà disponibile in cinque versioni.