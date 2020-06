Todi, Parco Beverly Pepper: museo en plein air a prova di virus

Milano, 18 giu. (askanews) - Ferro, acciaio, pietra: sedici grandi sculture distribuite in due ettari; un vero museo all'aria aperta, progettato ben prima dell'emergenza Covid, e che ora si rivela la soluzione ideale per coniugare arte, cultura e nuove regole sul distanziamento fisico. Il Parco di Beverly Pepper a Todi è qualcosa di unico nel suo genere in Italia: un'immensa area verde, incastonata nel centro storico del borgo umbro, nella quale è stato costruito un percorso artistico-naturalistico che permette ai visitatori di godere dell'interazione fra genio creativo, contesto urbano e panorami suggestivi sul paesaggio circostante. "E' un'occasione unica dove la scultura si integra con la natura - dice Michele Ciribifera, presidente Fondazione progetti Beverly Pepper - E' un parco che collega il san Fortunato con il Tempio della Consolazione di Todi: un posto stupendo".Il parco di sculture era stato inaugurato nell'autunno scorso, ma ben presto l'emergenza Covid ne aveva imposto la chiusura. Ora riapre le porte al pubblico per quella che è a tutti gli effetti una rinascita. E le preoccupazioni che il rischio contagio impongono ai musei classici, in questo caso sono inesistenti. "Le visite guidate gratuite verranno effettuate in tutta sicurezza - conferma Elisa Veschini, vicepresidente Fondazione progetti Beverly Pepper - Innanzitutto siamo all'aperto:, e già questo è un elemento molto importante, in più verranno effettuate solo su prenotazione, in piccoli gruppi, e nel rispetto delle normative Covid. I visitatori avranno l'opportunità di conoscere tantissime curiosità rispetto all'installazione e alla carriera dell'artista. Potranno apprezzare una giornata in pieno relax apprezzando sia il paesaggio, sia le opere di Beverly Pepper, e sia infine la storia di Todi perché siamo immersi appunto nel Medioevo e nel Rinascimento. Siamo al centro di un percorso che parte dalla chiesa di san Fortunato per arrivare poi al Tempio rinascimentale di Santa Maria della Consolazione molto bello da visitare".E per il mese di settembre, infine, la Fondazione e il Comune di Todi hanno in progetto una celebrazione dell'artista statunitense attraverso le sue opere di Land Art, dislocate su territorio nazionale, in un dialogo tra le sculture monumentali e le arti performative, passando ovviamente per quelle del Parco di Todi.